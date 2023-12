Kfz-Unfälle: Ergo Versicherung ortet Deckungslücke

Regen, Schnee, Glatteis. Winterliche Verhältnisse erhöhen die Unfallgefahr auf den Straßen. Da nur rund jeder Zweite in Österreich über eine private Unfallversicherung verfügt, ortet die Ergo Versicherung eine Deckungslücke.

„Seit dem Wintereinbruch verzeichnen wir verstärkt Anfragen und Schadenmeldungen in Bezug auf Kfz-Unfälle. Wer im Straßenverkehr bei Schnee oder Glatteis jeweils für den Schaden verantwortlich ist und die Kosten zu tragen hat, ist im Einzelfall zu beurteilen. Man kann sich und alle berechtigten Lenker eines Fahrzeuges jedoch präventiv absichern“, so Philipp Wassenberg, CEO der Ergo Versicherung in Österreich.

Insbesondere selbstverschuldete Unfälle können laut Wassenberg für Lenker weitreichende Folgen haben: „Eine Lenker-Unfallversicherung kann den Schaden durch den Ersatz von Heilungskosten, Verdienstentgang oder Schmerzensgeld reduzieren. Sie leistet nach einem teilweise oder komplett selbstverschuldeten Kfz-Unfall dann, wenn kein anderer zur Zahlung des Schadens verpflichtet ist.“

Versicherung zum Schutz des Lenkers

Eine Spezialform der Unfallversicherung ist die Lenker-Unfallversicherung. Hat der Lenker den Unfall selbst verursacht und ist verletzt, hat er weder aus der eigenen noch gegnerischen Kfz-Haftpflichtversicherung Anspruch auf Versicherungsleistungen wie Schmerzensgeld oder Behandlungskosten, warnt Wassenberg.

In dieser Situation sichert die Lenker-Unfallversicherung ab: „Die Lenker-Unfallversicherung ist zu empfehlen, weil es bei selbstverschuldeten Unfällen eine große Deckungslücke für Personenschäden des Lenkers gibt. Sie erbringt eine Leistung bis zu 100.000 Euro“, so Wassenberg.

Die Lenker-Unfallversicherung umfasst laut dem Ergo-CEO unter anderem Schmerzensgeld nach einem stationären Krankenhausaufenthalt, Ersatz des Verdienstentgangs, Übernahme der Pflege- und Heilungskosten, Kostenerstattung für eine Haushaltshilfe, Kostenübernahme für einen erforderlichen Umbau der Wohnstätte sowie Ersatz von Unterhaltsansprüchen.

Versicherungsschutz der Insassen

Die Insassen-Unfallversicherung hingegen leistet für alle Insassen bei Personenschäden, die zu einer Dauerinvalidität oder zum Tod führen. „Sie ist insbesondere für Personen ohne private Unfallversicherung sinnvoll und sichert alle Insassen ab, die im versicherten Kfz mitgeführt werden. Das Besondere an der Insassen-Unfallversicherung ist, dass die Versicherungsleistungen grundsätzlich verschuldensunabhängig und zeitnah erbracht werden“, so Wassenberg.