Wolf Theiss berät ams Osram bei der Refinanzierung

Elektronikindustrie. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss berät den Halbleiter- und LED-Hersteller ams Osram bei seinem Refinanzierungsplan im Volumen von 2,2 Milliarden Euro.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich ist in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung aktiv. Die Gesellschaft wurde bei ihrer Refinanzierung, die unter anderem eine ordentliche Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission sowie die Begebung von Hochzinsanleihen in Euro und US-Dollar umfasste, von Wolf Theiss unterstützt. Das Mandat umfasste laut den Angaben die Beratung von ams Osram in gesellschaftsrechtlichen und kapitalmarktrechtlichen Aspekten nach österreichischem Recht.

Das Beratungsteam

Das Wolf Theiss-Team wurde von Hartwig Kienast (Partner, Corporate/M&A) und Claus Schneider (Partner, Banking & Finance) geleitet und umfasste außerdem Mimo Hussein (Counsel, Banking & Finance), Christopher Jünger (Counsel, Corporate/M&A), Sebastian Prakljacic (Associate, Banking & Finance), Eva Stadler (Counsel, Tax) und Nikolaus Dinhof-Rezeneder (Counsel, Banking & Finance).