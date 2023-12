GRAWE kauft Kärntner Filialen der Anadi Bank: Die Kanzleien

Finanz-Deals. Die Anadi Bank überträgt ihre Kärntner Filialen mit 1,7 Mrd. Euro Geschäftsvolumen an die GRAWE Bankengruppe. E+H und Binder Grösswang sind behilflich.

Die Anadi Bank überträgt bei der Transaktion ihre Kärntner Filialen mit rund 42.000 Retailkunden, 250 KMU-​Kunden und einem Kundengeschäftsvolumen von knapp 1,7 Mrd. Euro an die Bank Burgenland, die ein Teil der Bankengruppe der GRAWE Versicherung ist. Angestrebt werde die Abspaltung des entsprechenden Teilbetriebs von der Anadi Bank in die Bank Burgenland, heißt es in einer Aussendung.

Die Neuaufstellung

Das Signing zwischen Bank Burgenland und Anadi Bank fand am 21. Dezember 2023 statt. Das Closing der Transaktion werde nach Vorliegen von vereinbarten Bedingungen, darunter die Zustimmung der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), für September 2024 angestrebt.

Nach Vollzug der Transaktion fokussiert sich die Anadi Bank laut den Angaben auf die Geschäftsbereiche Digital Banking und Public Finance (vom Headquarter in Klagenfurt betreut) sowie auf das Corporate Geschäft, das aus ihrem Wiener Büro betreut wird.

Zum Digitalgeschäft zählen auch die mobile Vertriebskooperation Anadi Connect mit Österreichs unabhängigen Finanzdienstleistern sowie die Kooperation MARIE mit Österreichs Trafiken. Für die Kunden dieser Geschäftsbereiche werde die Veräußerung des Filialnetzes und des Großteils des KMU-Geschäfts keinerlei Auswirkungen haben.

Die Beratungsteams