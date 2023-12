Insolvenz-Antrag von SIGNA Prime Selection AG ist da

Wien. Nach der Holding hat jetzt auch die SIGNA Prime Selection AG einen Insolvenz-Antrag gestellt: Mit Eigenverwaltung will man aus der Misere.

Der Vorstand der SIGNA Prime Selection AG hat heute einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung für die Aktiengesellschaft beim Handelsgericht Wien eingebracht, teilt das Unternehmen mit. Zudem haben die Vorstände auch die Annahme eines Sanierungsplans beantragt.

Ziel sei die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens. Die SIGNA Development Selection AG sei in derselben Situation und werde den Antrag auf Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung morgen, den 29. Dezember 2023, stellen.

Die Gründe

Im Immobilienbereich haben sich in den vergangenen Monaten externe Faktoren negativ auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt, heißt es in der Begründung für den Insolvenz-Antrag. Trotz erheblicher Bemühungen in den vergangenen Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden, sodass die SIGNA Prime Selection AG ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt habe.

In dieser Struktur soll gemeinsam mit dem zu bestellenden Sanierungsverwalter eine Neuordnung der eigenen Aufgaben und der eigenen Verbindlichkeiten erreicht und dabei die Werthaltigkeit der Beteiligungen erhalten werden, heißt es weiter. Ebenso werde der Abschluss des Sanierungsplans beabsichtigt. Gemeinsam mit dem zu bestellenden Sanierungsverwalter sei das Ziel, die weiteren Maßnahmen zur Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs umzusetzen.

Erhard F. Grossnigg, Sprecher des Vorstandes der SIGNA Prime Selection AG, wird zitiert: „Wir werden diese wichtigen Aufgaben mit Bedacht und Vernunft angehen. Es gilt, langfristige Lösungen zu finden. Die Qualität des SIGNA Prime Portfolios ist hervorragend, die Entwicklungsperspektive der Development-Projekte, die in den Toplagen der deutschsprachigen Metropolen liegen, ist sehr gut.“