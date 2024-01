Unicredit wechselt in Deutschland die Rechtsform mit Freshfields

Banken. Freshfields berät die Unicredit bei der Änderung der Rechtsform ihrer deutschen Tochtergesellschaft, der früheren Hypovereinsbank, von einer AG in eine GmbH.

Somit wurde die deutsche Unicredit Bank AG zur Unicredit Bank GmbH, heißt es in einer Aussendung. Im Geschäftsverkehr wird die Bank in Deutschland weiterhin oft auch als Hypovereinsbank bezeichnet, auch die Website lautet noch so – diese alte Bezeichnung der Bank ist aber heute lediglich eine Marke der UniCredit. Ähnlich ist die Situation übrigens auch in Österreich, wo gerne die verkürzte (bzw. alte) Form „Bank Austria“ statt der vollständigen Bezeichnung UniCredit Bank Austria AG für die österreichische Tochter des italienischen Bankriesen verwendet wird.

Die Gründung für die Umwandlung

Motivation für den Wechsel der Rechtsform ist laut den Angaben eine Vereinfachung: Da die Rechtsform der AG eher geeignet für börsennotierte Unternehmen sei, werde die Umwandlung in eine GmbH die Governance in der von Unicredit geführten Bankengruppe erleichtern.

Das Freshfields-Team wurde von den Partnern Andreas Fabritius, Sabrina Kulenkamp (beide Corporate/M&A) und Counsel Janina Heinz (Bankaufsichtsrecht) geleitet und umfasste außerdem die Principal Associates Xiao Zhang (Bankaufsichtsrecht), Nils Pelzer und Associate Rebecca Hettich (beide Corporate/M&A, alle Frankfurt).