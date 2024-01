Signa-Pleite: Jetzt wird René Benkos Präsidententisch versteigert

Auktionen. Nach der Insolvenz der Signa Holding wird die Ausstattung des Firmensitzes im Wiener Palais Harrach bei Aurena versteigert – vom „Präsidententisch“ bis zur Fußmatte.

Die Bestandsverträge für den Firmensitz der Signa Holding im Wiener Palais Harrach werden aufgelöst, nun wird die Ausstattung der prestigeträchtigen Büroräumlichkeiten an die Bestbieter versteigert, heißt es: Unter den Hammer kommen laut den Angaben in den ersten drei Auktionen ab sofort über 460 Positionen, die Einblick in die Prachtentfaltung früherer Jahre in René Benkos Machtzentrale geben. Die Zuschläge erfolgen ab 19.1.2024, die Immobilie soll bis Anfang März 2024 geräumt sein, so Aurena.

Ein „Präsidententisch“ und Marmor-Interieur

Versteigert werde etwa die exklusive Ausstattung des Signa-Konferenzraums: Herzstück dort ist ein aufwändig ausgeführter, gelederter „Präsidententisch“ mit einem Durchmesser von mehr als 8 Metern und Platz für rund 20 Personen, eine genau darauf abgestimmte Design-Hängeleuchte sowie die passenden Design-Bürostühle aus Premium-Leder.

Im dazugehörigen Salon steche neben hochwertigen Ledersofas, Barhockern und Beistelltischen ein maßgefertigter Raumteiler in Marmorausführung ins Auge, dessen Neupreis bei rund 60.000 Euro lag. Selbst am WC wurde mit Klopapierhaltern und Klobürstenhalter in Bronze-Optik Stil bewiesen, schildert eine Aussendung des Auktionshauses.

Gebäudemodelle von Park Hyatt, Elbtower und Co.

Ebenfalls unter den Hammer kommt die Einrichtung des Büros von Ex-Signa Manager Claus Stadler, sowie die Ausstattung zahlreicher weiterer Arbeitsplätze und Aufenthaltsräume, außerdem drei E-Citybikes. Und wer sich einen kleinen Anteil an den prestigeträchtigen Signa-Immobilien sichern möchte, könne bei aufwändig gestalteten Projektbroschüren, Bildern oder 3D-Gebäudemodellen von Park Hyatt Vienna, Elbtower und Co. mitbieten. Aber auch weniger Glamouröses wie eine Signa-Fußmatte, Signa-Kleiderbügel oder Büromaterial können ersteigert werden.