Equitix kauft Sonnenstrom-Paket von Enpal mit Hogan Lovells

Frankfurt. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells berät Equitix Investment Management beim Mehrheitserwerb eines ESG-Portfolios von Enpal.

Unter der Leitung ihres Frankfurter Partners Torsten Rosenboom hat Kanzlei Hogan Lovells die Equitix Investment Management Limited bei dem Mehrheitserwerb eines Nachhaltigkeitsportfolios von der Enpal B.V. beraten. Gegenstand der Transaktion sind vernetzte Photovoltaikmodule, Energiespeichersysteme und Ladestationen für Elektrofahrzeuge in über 60.000 Haushalten in Deutschland mit einer prognostizierten Gesamterzeugungskapazität von 550 MWp, heißt es in einer Aussendung.

Für den Kauf schloss sich Equitix mit dem Business Trust „Keppel Infrastructure Trust“ zusammen. Gemeinsam halten die Fondsmanager damit laut den Angaben 90 Prozent des 1,6 Milliarden Euro großen Portfolios. Der Verkäufer wurde wie berichtet von White & Case beraten.

Das Beratungsteam

Im Team waren Torsten Rosenboom, Joachim Habetha (beide Partner), Sophie Ulrich (Counsel), Nicolas Persch (Senior Business Lawyer), Marius Rothermund (Senior Associate), Simon Kiefer, Julia Dingeldey, Mike Karl Schmidt (alle Associates), Melisa Gürsoy (Business Lawyer, alle Corporate/ M&A); Carla Luh, Tobias Faber (beide Partner), Marco Weibrecht, Alexander Wandt (beide Counsel), Julian Schmidt, Pia Heckenberger, Georg Joecker (alle Associates, Infrastructure, Energy, Resources and Projects); Bianca Engelmann (Partner, Financial Services); Sven Brandt (Partner), Sebastian Oebels (Counsel) und Didem Savas (Senior Projects Associate, Capital Markets).

Dabei waren auch Tobias Flasbarth (Counsel, Energy Regulatory); Falk Schöning (Partner), Stefan Kirwitzke (Senior Associate) Julius Jakob Gertz (Associate, Global Regulatory); Sabine Reimann (Partner), Tamara Achtermann (Senior Associate), Sarah Plassmann, Christoph Walter (Associates, Real Estate); Prof. Fabian Pfuhl (Counsel), Felix Ackermann (Associate, Intellectual Property, Media, and Technology); Christian Ritz (Partner, Antitrust and Competition); Mathias Schönhaus (Partner), Marius Plum (Senior Associate) und Jan Meinecke (Associate, Steuerrecht).