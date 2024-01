Mathis Fister ist jetzt Anwalt bei Haslinger / Nagele

Linz/Wien. JKU-Professor Mathis Fister (42) ist jetzt Anwalt im Team für öffentliches Recht von Kanzlei Haslinger / Nagele.

Als Rechtsanwalt vertrete Fister in vielen Bereichen Leitbetriebe und Interessenvertretungen. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in allen Bereichen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts, besonders im öffentlichen Wirtschaftsrecht, im Verwaltungsstrafrecht und in der Verfahrensführung, heißt es bei Anwaltskanzlei Haslinger / Nagele.

Die Laufbahn

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Graz und Wien war Mathis Fister Universitätsassistent und später Assistenzprofessor unter VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter. Er ist seit 2015 Rechtsanwalt, habilitierte sich im Jahr 2019 für die Fächer Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien und lehrt seit 2020 als Universitätsprofessor für Öffentliches Recht an der Johannes Kepler Universität Linz.

Fister ist u.a. Mitglied des Forums für Bankrecht und der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer (VDStRL), Lehrbeauftragter der Theresianischen Militärakademie und Vorsitzender des Arbeitskreises Grund- und Freiheitsrechte im Österreichischen Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK). Er ist Fachvortragender und -autor. So war Universitätsprofessor Fister zuletzt u.a. einer der Herausgeber von „ChatGPT und Recht“ (Manz) sowie Mitglied im Expertenhearing des Parlaments zum Anti­kor­ruptions­volks­begehren.