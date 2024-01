NEUES AUS DER BMD AKADEMIE: Lehrgang Anlagenbuchhaltung mit NTCS

Die Anlagenbuchhaltung wird aus steuerlicher Sicht immer komplexer! Denken Sie bloß an das Elektroauto im Anlagevermögen. Wie werden Förderungen in der Anlagenbuchhaltung richtig abgebildet? Oder denken Sie bloß an Gebäude mit Zubauten, Umbauten, Zuschüssen usw.

Surfen Sie in Zukunft sicher durch die Bilanzierung mit einer Anlagenbuchhaltung, die in allen Facetten „wasserdicht“ und richtig ist. Gerne können Sie freiwillig eine Prüfung nach dem Lehrgang ablegen und erhalten ein tolles Zertifikat zum/zur „geprüften Anlagenbuchhalter/in“.

Ihr persönlicher Vorteil: Kombinierte Fach- und Software-Ausbildung zum/zur zertifizierten „Anlagenbuchhalter/in“. Als Teilnehmer/in erhalten Sie für die Dauer des Lehrgangs einen NTCS Übungszugang.

Starttermin: 12.03.2024 – Weitere Informationen finden Sie hier >>>

(Werbung)