Peter Machherndl wird Partner bei Kanzlei Pitkowitz

Wien. Kanzlei Pitkowitz & Partners, spezialisiert auf Dispute Resolution, ernennt Peter Machherndl (33) zum dritten Partner.

Pitkowitz & Partners bilde eines der größten Konfliktlösungsteams des Landes und setze mit der Ernennung von Peter Machherndl zum dritten Partner neben Nikolaus Pitkowitz und Roxanne de Jesus den langfristigen Wachstumskurs der Praxisgruppe fort, heißt es in einer Aussendung.

Machherndl ist seit 2022 Teil des Dispute Resolution Teams und seit 1. Jänner 2024 Partner der Kanzlei. Zu seinen früheren Karrierestationen gehört u.a. Wirtschaftskanzlei CMS.

Die Schwerpunkte

Peter Machherndls Beratungsschwerpunkt liegt in der nationalen und internationalen Konfliktlösung vor staatlichen Gerichten und in Schiedsverfahren: Durchsetzung bzw. Abwehr von Ansprüchen in Anlegercausen, Vertretung von Stakeholdern in Gesellschaftsstreitigkeiten, sowie von Unternehmen aus dem Banken- und Finanzsektor, der Automobilindustrie sowie im IT- und Retailbereich.

Darüber hinaus setze er einen Fokus auf die Beratung bei der Markteinführung und dem Anbieten neuer Technologien (vom KI-Einsatz über neue Zahlungsdienstleistungen bis zu Automatisierungslösungen z.B. im Automotivsektor), vertrete regelmäßig in insolvenznahen Streitigkeiten und habe langjährige Erfahrung mit Massen- bzw. Sammelklagen.