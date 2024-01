„Die resiliente Region“: Zertifikatskurs blickt auf Tirol

Neue Kurse. Das Zertifikatsprogramm „Die resiliente Region“ der Uni Wien beleuchtet die Fähigkeit, Krisen und Katastrophen zu überstehen: Blickpunkt ist diesmal Tirol, Resilizenz-Infotag ist am 16.1.

Das Zertifikatsprogramm „Die resiliente Region“ rückt die Dimensionen der Unsicherheit, Krisenfestigkeit und Wiederherstellungskapazitäten (in) einer Region in den Analysefokus, heißt es in einer Veröffentlichung der Uni Wien. Im Rahmen von Modul 5 ist nun Tirol an der Reihe.

Die Veranstaltung

Der Kurs findet geblockt im Juli 2024 in und um Landeck in Tirol statt (sowie bei weiteren Online-Terminen) und wird in Kooperation mit dem Campus Landeck der Universität Innsbruck und UMIT Tirol sowie regioL (Regionalmanagement für den Bezirk Landeck), angeboten. Die Teilnehmer:innen können verschiedene regionale Stakeholder und Expert:innen sowie grenzüberschreitende Projekte und zukunftsgerichtete Kooperationen kennenlernen, wird versprochen. Am 16.1.2024 gibt es einen Online-Infoabend des Postgraduate Centers der Uni Wien dazu.