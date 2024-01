Zentrasport geht nach Sanierung mit ANWR zusammen

Sport & Retail. Die österreichische Fachhändlergemeinschaft Zentrasport hat nach dem Sanierungsverfahren den Beitritt zur ANWR Group / Sport 2000 Länderverbund beschlossen.

Der Neustart erfolgt als „ONE SPORT 2000“: Zentrasport Österreich gehe künftig einen gemeinsamen Weg mit der ANWR GROUP eG, heißt es in einer Aussendung der Sporthändler. In ihrer außerordentlichen Generalversammlung am 11. Jänner 2024 hat die österreichische Fachhändlergemeinschaft demnach beschlossen, zukünftig Teil der ANWR GROUP eG und des Sport 2000 Länderverbundes zu werden. Im Fokus stehen die strategischen Schwerpunkte Positionierung, Spezialisierung und Digitalisierung sowie die Nutzung von länderübergreifenden Synergien, heißt es.

Die Schritte zur Sanierung

Vorangegangen war die Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan der Zentrasport e.Gen. im November 2023 und der positive Abschluss des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung. Die Übernahme des Zentralregulierungsgeschäfts durch die DZB Bank GmbH habe die durchgehende Versorgung der Händler:innen mit Ware und den Zugang zu Marken sichergestellt.

Die ANWR Group sei kapitalstark und mit dem Sport 2000 Länderverbund bereits erfolgreich in fünf Ländern im Sporthandel aktiv, heißt es in der Aussendung. Der ANWR Gruppe sind über ihre beiden Kreditinstitute DZB Bank und Aktivbank AG rund 20.000 mittelständische Unternehmen angeschlossen, die Gruppe beschäftigt direkt laut den Angaben rund 1.400 Mitarbeiter:innen.

Die neue Aufstellung

„Mit aktuell 150 von einer externen Bank bewerteten, finanzstarken Händler:innen ist unsere Sportfachhandelsgruppe Sport 2000 nach wie vor ein starker Player im österreichischen Sportfachhandel. Der Zusammenschluss mit der ANWR gibt nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern eröffnet zahlreiche Chancen durch die Nutzung von länderübergreifenden Synergien“, so Holger Schwarting, Vorstand von Sport 2000 Österreich.

Bereits 1997 war Sport 2000 Österreich Mitbegründer von Sport 2000 International. Ein Ziel von Sport 2000 Österreich, als zukünftige 100%ige Tochter der ANWR GROUP eG sei es, Synergien in der Zusammenarbeit noch intensiver als bisher zu nutzen. Die Organisation in Österreich sei bereits im Sanierungsprozess neu strukturiert worden; wie das Zukunftsmodell mit der ANWR und dem Sport 2000 Länderverbund „im Detail aussehen wird, daran arbeiten wir jetzt intensiv“, so Schwarting. „Bei Sport 2000 teilen wir die länderübergreifende Vision, Marktführer im Performance Sport mit einer starken Markenwahrnehmung zu sein“, so Martina Novotny, Vorständin ANWR Group.