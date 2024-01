Nino Lutz wird Prokurist bei s REAL Immo-Vermittlung

Immobilien & Management. Nino Lutz hat bei der s Real Immobilienvermittlung der Erste Bank die Gesamtprokura erhalten. Er bleibt außerdem Leiter der Region Wien.

Die s REAL Immobilienvermittlung GmbH ist das Immobiliendienstleistungsunternehmen der Erste Bank und Sparkassen. Lutz trat laut den Angaben im Jahr 2006 in das Unternehmen ein und war viele Jahre als Immobilienfachberater tätig. In den letzten drei Jahren leitete er den Bereich Wohnimmobilien Wien und war mitverantwortlich für den Aufbau des Bereichs Büro- und Gewerbeimmobilien. Weiters nahm er Aufgaben im Bereich Key-Account und Vertriebsmanagement wahr.

Nun hat die Geschäftsführung der s REAL Immobilienvermittlung GmbH mit Zustimmung des Beirates der Erste Bank beschlossen, Lutz ab 1.1.2024 die Gesamtprokura zu erteilen. Er folge damit auf Ulrike Klinger, die in den Ruhestand geht. Lutz werde weiterhin die Leitung der Region Wien innehaben.

Transformation am Immobilienmarkt

Das abgelaufene Jahr war geprägt von einem deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Eigentum, heißt es in einer Aussendung: Dies sei vor allem an der hohen Inflation, wirtschaftlichen Unsicherheiten und strengeren Kreditbedingungen durch die KIM-Verordnung gelegen. Als Konsequenz zeige sich in Wien, dass Immobilien in guten Lagen und in Toplagen preislich stabiler sind als in B- und C-Lagen. „Bei Eigentumswohnungen zeigt sich in Wien wieder die alte Weisheit: Lage, Lage, Lage. Wer eine qualitativ hochwertige Wohnung in guter Lage gekauft hat, wird von sinkenden Preisen weniger betroffen sein“, so Lutz.

Neu gebaut wurde 2023 weniger. Zahlreiche Bauträger haben aufgrund der gestiegenen Baukosten ihre Projekte „on hold“ gestellt. „In den nächsten Jahren ist mit einer Verringerung des Wohnungsangebots zu rechnen. Wir prognostizieren für das Jahr 2025 eine zunehmende Wohnungsknappheit in Wien. Speziell Drei- bis Vierzimmer-Wohnungen sind gefragt. Dies wird speziell für Familien zunehmend zur Herausforderung“, so Lutz.