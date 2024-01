Zwei neue Partner bei Deloitte in Audit & Assurance

Wirtschaftsprüfer. Deloitte Österreich bekommt mit Karen Burghardt und Martin Gansterer Zuwachs auf Partnerlevel. Beide sind im Bereich Audit & Assurance tätig.



Deloitte Österreich baut damit die oberste Führungsebene in der Wirtschaftsprüfung aus, heißt es in einer Aussendung.

Die neuen Audit & Assurance Partner

Karen Burghardt (45) ist mit Jänner Partnerin im Bereich Audit & Assurance bei Deloitte Österreich. Sie ist seit 2005 bei Deloitte und habe ihre Tätigkeitsschwerpunkte auf die Abschlussprüfung national und international tätiger Kreditinstitute sowie Wertpapierfirmen und Investmentfonds gelegt.

Martin Gansterer (43) wurde mit Jahreswechsel zum Partner im Bereich Audit & Assurance bei Deloitte Österreich ernannt. Der seit 23 Jahren in Innsbruck lebende Wirtschaftsprüfer zeigt sich verantwortlich für den Prüfungsbetrieb in Tirol und werde in seiner neuen Funktion die regionale Zusammenarbeit weiter ausbauen und stärken.