Ecovis expandiert in die Steiermark mit Linder & Gruber

Wien/Schladming. Ecovis Austria holt die Schladminger Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Linder & Gruber an Bord. Damit hat man nun sieben Standorte und 200 Beschäftigte.

Ecovis erweitert die Präsenz in Österreich durch die Integration der Kanzlei Linder & Gruber (Schladming/Steiermark), heißt es in einer Aussendung. Die in dritter Generation geführte Steuer- und Wirtschaftsberatungskanzlei ist demnach ab sofort Teil von Ecovis Austria und damit 7. Standort der Gruppe.

Ecovis Austria hat nun laut den Angaben rund 200 Beschäftigte an sieben Standorten in in Wien, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark. Das weltweite Ecovis-Netzwerk hat 11.000 Mitarbeiter:innen.

„Teil nachhaltiger Expansion“

Gottfried Aschauer, Geschäftsführer und Standortleiter von Ecovis Salzburg und nun auch von Ecovis Linder & Gruber: „Ecovis Austria ist mehr als nur eine Steuerberatungskanzlei – wir sind Unternehmer für Unternehmer und legen Wert auf Partnerschaft, Nähe, Qualität & individuelle Expertise. Die Kombination aus regionaler Präsenz und globalem Netzwerk macht uns zu einer der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien in Österreich mit starker Expansion.“ Man freue sich, dass die „renommierte, fachlich ausgezeichnete und regional stark verbundene Kanzlei“ das Netzwerk ergänze.

Nachfolge von Linder & Gruber

„2024 ist für unsere Kanzlei eine Zeit des Abschieds und gleichzeitig des Aufbruchs. Denn nach knapp 40-jähriger Tätigkeit als Steuerberater haben wir unsere Kanzlei mit allen Mitarbeiter:innen an einen starken Partner übergeben und es ist uns eine Freude, mit Ecovis gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt zu haben“, werden die bisherigen Geschäftsführer Norbert Linder und Walfried Gruber zitiert.

Man sei überzeugt, mit dieser Form der Nachfolge „sowohl für unsere Klienten, als auch für unsere Mitarbeiter:innen eine ideale und erfolgsversprechende Weiterführung unserer Kanzlei“ gefunden zu haben, so die beiden weiter. Für die Klienten gebe es weiterhin lokale Expertise und zusätzlich das Knowhow des globalen Ecovis-Netzwerks.