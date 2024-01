Vertrieb: Zurich Österreich kooperiert mit Together CCA

Wien. Die Zürich Versicherungs-AG und Together CCA kooperieren: Vertriebspartner, die die Together-Plattform nutzen, können nun auch auf Zurich-Daten zugreifen.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) und die Together CCA gehen gemeinsame Wege, wie es in einer Aussendung heißt: Vertriebspartner, die die Together-Plattform nutzen, können in einem ersten Schritt nun auch auf ihre OMDS2 Bestandsdaten von Zurich zugreifen. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich: „Mit unserer Zusammenarbeit mit Together CCA erweitern wir unser digitales Angebot. Unseren Vertriebspartnern bieten wir neben unserem Maklernetz mit der Together Plattform auch einen weiteren, unkomplizierten Zugang zu ihren Bestandsdaten und unterstützen sie dabei, ihre Prozesse zu vereinfachen.“

Gerhard Schuster, CEO von Together CCA: „Wir freuen uns, dem mehrfachen Kundenwunsch am Markt nachgekommen zu sein, und mit Zurich Österreich einen weiteren, wichtigen Partner für unsere Together-Plattform gewonnen zu haben. Vermittler:innen können nun also ganz einfach Services und Daten unseres neuen Partners in ihre Arbeitsabläufe integrieren und so noch effizienter und schneller arbeiten.“

Bestandsansicht im OMDS2-Format

Ab sofort können sich Vertriebspartner der Zurich über die Plattform von Together CCA den Österreichischen Maklerdaten-Satz OMDS 2 kostenfrei herunterladen, heißt es dazu. Neben der Bestandsansicht und der elektronischen Geschäftsabwicklung gebe es auch Möglichkeiten, Abläufe und Prozesse über Together CCA weiter zu optimieren.