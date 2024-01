Bewerbungsfrist für EY Scale-up Award 2024 gestartet

Big Four sucht. Scale-ups können sich ab sofort für den EY Scale-up Award 2024 bewerben. Einreichungen sind bis 18. März 2024 in zwölf Kategorien möglich.

Der Startschuss für den EY Scale-up Award 2024 ist gefallen: Der Award von EY Österreich richtet sich an österreichische Start-up-Unternehmen auf Wachstumskurs. Der EY Scale-up Award wird in diesem Jahr zum dritten Mal in Österreich vergeben.

„Mit dem EY Scale-up Award und dem damit verbundenen Programm sowie der eigenen Community wollen wir Gründern einen konkreten Mehrwert und Unterstützung auf ihrem Wachstumskurs geben und die Vernetzung zwischen vielversprechenden Unternehmen mit Fokus auf Skalierung fördern”, so Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich und Verantwortlicher für den EY Scale-up Award.

Im Vorjahr fast 250 Bewerbungen

Im Vorjahr gab es laut den Angaben knapp 250 Bewerbungen und damit deutlich mehr als bei der Premiere im Jahr 2022 mit rund 150 Bewerbungen. Im Vorjahr wurde refurbed als Scale-up des Jahres ausgezeichnet, den Titel als Rising Star des Jahres holte sich inoqo.

„Fast die Hälfte unserer 2023 ausgezeichneten Scale-ups und Rising Stars konnte auch in diesem schwierigen Marktumfeld in den vergangenen Monaten eine Finanzierungsrunde abschließen, insgesamt haben sie über 400 Millionen Euro Wachstumskapital aufgenommen”, so Haas.

Bewerbungsphase bis 18. März 2024

Bewerbungen für den Award sind laut den Veranstaltern in insgesamt zwölf Kategorien möglich:

Sustainability & GreenTech

Energy

Mobility

Disruption & Innovation

FinTech & InsurTech

BioTech & Life Sciences

Software & Digital Transformation

Retail & Consumer Products

PropTech & Real Estate

EdTech & Knowledge

Industry & DeepTech

SpaceTech

In allen Kategorien gibt es Awards in zwei Segmenten zu gewinnen: Als „Scale-ups” können sich alle österreichischen Wachstumsunternehmen bewerben, die vor maximal zehn Jahren gegründet wurden und mehr als 500.000 Euro Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftet haben, so EY. Kleinere teilnehmende Start-ups mit bis zu 500.000 Euro Umsatz gehen dagegen im Segment „Rising Stars” an den Start.

Darüber hinaus wird unter allen Teilnehmern, die eine akademische Ausgründung sind bzw. deren Gründung auf Basis von neuen wissenschaftlichen Verfahren oder der Nutzung von Forschungsergebnissen einer Hochschule erfolgt ist, der Sonderpreis „Spin-off des Jahres” vergeben.

Zeitplan und Preise

Bewerben kann man sich bei EY bis 18. März 2024. Die Gewinner werden nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren bei der Award Show am 20. Juni 2024 verkündet. Als Preis werden laut den Angaben pro Kategorie Beratungspackages im Wert von rund 150.000 Euro vergeben, sowie Scale-up Badges in Gold, Silber und Bronze. Darüber hinaus wird das Gründungsteam des Scale-ups des Jahres in der Kategorie Start-ups beim „EY Entrepreneur Of The Year 2024“ ausgezeichnet.