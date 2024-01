HID Global übernimmt ZeroSSL aus Wien mit Schönherr

Sicherheit im Web. Wirtschaftskanzlei Schönherr berät HID Global beim Erwerb der Wiener ZeroSSL GmbH, einem Anbieter von Sicherheitszertifikaten für Webseiten mit rund 500.000 Kunden.

HID Global mit Hauptsitz in Texas ist ein Sicherheitstechnologie-Unternehmen mit Fokus auf physische und digitale Identitätsprodukte und gehört selbst zur schwedischen Assa Abloy-Gruppe. Nun hat HID Global laut den Angaben sämtliche Geschäftsanteile an der ZeroSSL GmbH erworben, einem Anbieter von Sicherheitszertifikaten für Webseiten.

Anwaltskanzlei Schönherr beriet in rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Due Diligence- und M&A- Prozess, heißt es in einer Aussendung. Die ZeroSSL GmbH mit Sitz in Wien bietet einer Reihe von SSL-Management- und Sicherheitstools für Unternehmen, einschließlich kostenloser 90-Tage-Zertifikate sowie einjähriger Multi-Domain- und Public-Key-Zertifikate. Derzeit hat ZeroSSL rund 500.000 Kunden.

Das Beratungsteam

Das Schönherr-Team, das bei der Übernahme beriet, wurde von Robert Bachner (Partner) und Daniel Wadl (Rechtsanwalt) geleitet und bestand weiters aus Marco Thorbauer (Partner), Teresa Waidmann (Counsel), Alexander Pabst (Rechtsanwalt), Anna Visontai (Rechtsanwältin), Nikolaus Stepan (Rechtsanwaltsanwärter), Markus Fasching, (Rechtsanwaltsanwärter), Florian Terharen (Rechtsanwaltsanwärter), Hanna Elisabeth Kirschner (Rechtsanwaltsanwärterin) und Maximilian Czernin (Rechtsanwaltsanwärter).