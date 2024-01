Versicherungsmakler EFM ernennt zwei neue Prokuristen

Graz. Die EFM Versicherungsmakler AG erweitert das Führungsteam. Stefan Kojalek und Philip Barwinek wurden als neue Prokuristen bestellt

Der Aufsichtsrat der EFM Versicherungsmakler AG hat zwei neue Prokuristen bestellt. Stefan Kojalek und Philip Barwinek ergänzen ab sofort das Führungsteam von EFM neben den bisherigen Vorständen Wilhelm Brandstetter und Peter Schernthaner sowie Prokuristin Petra Golds.

Stefan Kojalek wird laut den Angaben im Ressort von Wilhelm Brandstetter die Bereiche Vertrieb & Marketing übernehmen. Er verfügt über Erfahrung auf Makler- wie auch auf Versicherer-Seite. Seinen beruflichen Werdegang startete Kojalek bei der GraWe im Außendienst. Nach der Ausbildung zum Akademischen Versicherungskaufmann an der KFU Graz wechselte er zu Uniqa, wo er unter anderem als Area Manager Maklervertrieb in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig war. Zuletzt war Kojalek rund 10 Jahre Geschäftsführer eines Maklerunternehmens in Wien. Neben seiner Funktion als Prokurist werde Kojalek nach erfolgter Gründung im 1. Quartal 2024 Vorstand der EFM Regionalholding II.

Philip Barwinek war bereits von 2014 bis 2017 bei der EFM AG tätig. Danach fungierte er bis 2020 als Geschäftsführer der Safe7 IT GmbH und leitete zuletzt bei Together/CCA mehrere IT-Projekte. Philip Barwinek werde ebenfalls im Ressort Wilhelm Brandstetter die Bereiche IT & Compliance verantworten.

Die Statements

„Mit neuartigen Versicherungslösungen und exklusiven Produkten möchte ich unsere Franchisepartner künftig verstärkt servicieren. Erklärtes Ziel ist, dass wir die gesamte Beratungs- und Dienstleistungsstrecke noch professioneller und einfacher gestalten“, so Kojalek.

„Die Digitalisierung in der Versicherungsbranche wird künftig ein entscheidender Faktor. Neben der laufenden Optimierung der digitalen Prozesse wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ein Schwerpunkt werden“, so Barwinek.