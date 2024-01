TPA macht Andreas Baumann zum neuen M&A Partner

Steuerkanzleien. Andreas Baumann (45) ist Advisory Partner bei TPA: Er ist spezialisiert auf M&A-Transaktionen und war zuvor bei KPMG, PwC, Schönherr, Wolf Theiss u.a.

Bei TPA in Wien und CEE verantwortet Baumann seit Ende letzten Jahres den Bereich M&A: Die TPA Steuerberatung verstärke mit Baumann den Fokus auf den Bereich Mergers & Acquisitions (M&A), heißt es. Die Spezialisierung in diesem Bereich soll es der Kanzlei demnach ermöglichen, umfassende Beratung bei Fusionen und Übernahmen anzubieten, konkret steuerlich, finanziell und strategisch. TPA Österreich hat derzeit 750 Beschäftigte, die gesamte TPA-Gruppe beschäftigt in Mittel- und Südosteuropa rund 1.850 Personen.

Die Laufbahn

Andreas Baumann ist Steuerberater, Jurist und Unternehmensberater und habe bisher weit über 300 Transaktionen in der Industrie, dem Automotive-Bereich, Handel, IT, Telekom, Life Science, Healthcare u.a. begleitet. Vor TPA war er u.a. bei den Anwaltskanzleien Schönherr und Wolf Theiss sowie den Wirtschaftsprüfern KPMG und PwC tätig. Er ist Mitglied der Prüfungskommission der österreichischen Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen, Mitglied der International Fiscal Association (IFA) und der International Bar Association (IBA) sowie Fachautor und -vortragender.

„Mit seinem beeindruckenden Track Record und seiner Fähigkeit, komplexe Transaktionen zu bewältigen, haben wir mit seiner Aufnahme einen neuen Meilenstein für unsere Unternehmenszukunft gesetzt“, so Thomas Haneder, TPA Partner und Mitglied des Management Teams, in einer Aussendung zum Neuzugang.