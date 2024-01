VUJ eröffnet neuen M&A-Fachkreis mit Kanzlei PHH

Wien. Unternehmensjuristen-Verein VUJ beginnt am 15.2.2024 einen neuen Fachkreis zu Mergers & Acquisitions (M&A). Partner beim Start ist Wirtschaftskanzlei PHH.

Bei der Auftaktveranstaltung des neuen Fachkreises M&A in Zusammenarbeit mit PHH am 15. Februar 2024 werden Kursbeiträge von Rainer Kaspar (PHH Rechtsanwält:innen), Veronika Böhm (Marsh) u.a. erwartet.

Die Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an erfahrene M&A-Profis, sondern auch an alle, die bisher wenig oder keine Erfahrung mit M&A/W&I haben, so die Vereinigung Österreichischer Unternehmensjurist:innen (VUJ) in einer Ankündigung: Das Thema werde für Unternehmensjurist:innen angesichts zu erwartender verstärkter M&A-Aktivitäten immer wichtiger.