Neuer Uni-Lehrgang für Immobilienrecht und Bewertung

Weiterbildung. Uni Graz und Liegenschafts Bewertungs Akademie (LBA) starten ab September einen neuen Universitätslehrgang für Liegenschaftsbewertung und Immobilienrecht.

Uni for Life, Weiterbildungseinrichtung der Uni Graz, und die Liegenschafts Bewertungs Akademie (LBA) haben einen neuen Universitätslehrgang für Liegenschaftsbewertung und Immobilienrecht ins Leben gerufen.

Dieser umfasst laut den Angaben drei Semester bzw. 90 ECTS, ist berufsbegleitend aufgebaut und startet im September 2024. Absolventen schließen mit dem Titel „Akademischer Sachverständiger für Immobilienbewertung“ ab. Die Kosten belaufen sich laut Uni for Life auf insgesamt 19.900 Euro.

Der Lehrgang beinhaltet neun Module:

Immobilienbewertung und Vergleichswertverfahren

Bautechnik und Sachwertverfahren

Bewertung von Ertragsimmobilien

Bewertung zu Finanzierungszwecken und Bewertung von Rechten und Lasten

Immobilienrecht und Nutzwertgutachten

Bewertung von besonderen Assetklassen

Bewertung von Sonderimmobilien

Immobilien-Steuerrecht und Betreiberimmobilien

Bewertungspraxis und Gerichtsgutachten

„Fundament für finanzielle Entscheidungen“

„Die Bewertung von Liegenschaften bildet das Fundament für finanzielle Entscheidungen, Transaktionen und Investitionen, aber auch für vielfältige rechtlich relevante Vorgänge“, so der wissenschaftliche Lehrgangsleiter, Univ.-Prof. Ulfried Terlitza vom Institut für Zivilrecht der Uni Graz.

„Der Abschluss ist von unschätzbarem Wert für die Branche, da er eine hochspezialisierte und akademisch fundierte Expertise in der Immobilienbewertung bietet“, so Uni for Life Geschäftsführer Stephan Witzel.