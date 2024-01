Raiffeisen Ware Austria: Johannes Schuster wird Vorstand

Korneburg. Johannes Schuster ist jetzt im Vorstand von RWA für Agrarprodukte, CEE, Finanzen u.a. zuständig. Der frühere RZB-Vorstand folgt auf Stefan Mayerhofer.

Seit 1. Jänner 2024 ist Johannes Schuster neues Vorstandsmitglied der RWA AG. In seiner Funktion verantwortet er die CEE-Tochtergesellschaften der RWA, den Bereich Landwirtschaftliche Erzeugnisse, sowie die Themen Finanzen/ Controlling und Organisation/ Informatik. Er tritt damit die Nachfolge von Vorstandsdirektor Stefan Mayerhofer an, der mit Ende 2023 nach 14 Jahren aus dem Vorstand ausgeschieden ist, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens aus dem Raiffeisensektor.

Reinhard Wolf, Generaldirektor der RWA: „Ich begrüße Herrn Schuster herzlich im Vorstandsteam der RWA und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit vielen neuen Impulsen und Weichenstellungen für die Zukunft der RWA und des österreichischen Lagerhaus-Verbundes.“

Die Laufbahn

Dr. Johannes Schuster, ein studierter Betriebs- und Volkswirt, war zuletzt Finanzvorstand der RBI-Tochter Tatra banka a.s. in Bratislava (Slowakei), davor Vorstandsmitglied in der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Am Beginn seiner Karriere war der gebürtige Freistädter bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich tätig.

Die RWA ist Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten. Sie ist außerdem Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich, betreibt zahlreiche Beteiligungen und Tochterunternehmen in Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE) und ist ein strategischer Partner der deutschen BayWa.