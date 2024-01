Johannes Lutterotti ist jetzt Partner bei Deloitte Legal

Wien. Deloitte Legal ernennt Johannes Lutterotti (42) in Österreich zum Partner im Bereich Corporate/M&A.

Jank Weiler Operenyi, die österreichische Rechtsanwaltskanzlei im globalen Deloitte Legal Netzwerk, baut die Führungsebene aus, heißt es in einer Ausendung: Konkret wurde Johannes Lutterotti, bisher Counsel in der Kanzlei, mit 1.1.2024 zum Partner im Bereich Corporate/M&A ernannt.

Die Laufbahn

Lutterotti ist seit 2017 im Team und leite nun in der größten Praxisgruppe Corporate/M&A gemeinsam mit Alexander Operenyi den Bereich M&A. Neben seiner langjährigen Erfahrung in der Beratung von komplexen nationalen und internationalen M&A-Transaktionen liege seine Expertise vor allem im Gesellschaftsrecht. Er war zuletzt u.a. im Beratungsteam für den Investmentfonds Omnes Capital, der sich an der CCE Holding beteiligt hat, einem Zusammenschluss von Photovoltaik-Spezialisten aus Österreich und Deutschland.

Das Statement

„Mit seiner beeindruckenden juristischen Expertise und Transaktionserfahrung ist Johannes Lutterotti ein unverzichtbares Teammitglied und ein allseits hochgeschätzter Kollege, der in den vergangenen Jahren einen großen Beitrag zum starken Wachstum unserer Kanzlei geleistet hat. Wir freuen uns sehr, dass er nunmehr als Partner den weiteren Ausbau unserer Kanzlei unterstützen wird“, so Operenyi.