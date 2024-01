Onlinebroker Upvest kommt nach Österreich mit KPMG Law

Wien. KPMG Law hat unter der Leitung von Dieter Buchberger die deutsche Upvest Securities GmbH beim Markteintritt in Österreich beraten.

Onlinebroker Upvest bietet in Partnerschaft mit der N26 Bank den Handel mit Aktien und ETFs für Kunden in Österreich an. Dabei haben KPMG Law Banking & Finance Partner Dieter Buchberger und Team die Upvest Securities GmbH beim Markteintritt beraten, heißt es in einer Aussendung.

Es handele sich hierbei um einen weiteren österreichischen Markteintritt eines deutschen Onlinebrokers innerhalb der letzten Jahre, den man begleitet hat. Bei Upvest ging es laut den Angaben vor allem um vertrags- und aufsichtsrechtliche Aspekte sowie die Einhaltung von Verbraucherschutzvorgaben.

Das Team

Im Team von KPMG Law – Buchberger Ettmayer Rechtsanwälte GmbH waren Dieter Buchberger (Lead Partner, Banking & Finance) sowie die Rechtsanwaltsanwärter Georg Wimmer und Arian Farahmand (beide Banking & Finance).