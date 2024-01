Beförderungen bei Schönherr 2024: Die wichtigsten Länder

Neuernennungen. Wirtschaftskanzlei Schönherr ernennt acht neue Partner, vor allem in Rumänien, Polen und Serbien. Die sechs neuen Counsel werken in Tschechien und Österreich.

Mit den Ernennungen will man ein weiteres starkes Wachstumszeichen setzen, so die zentraleuropäische Anwaltskanzlei Schönherr mit HQ in Wien in einer Aussendung.

Die neuen Partner

Konkret zu Partner:innen ernannt wurden mit Jahresstart 2024:

Adina Damaschin (Rumänien) – Finanzrecht

Peter Gorše (Slowenien) – Gesellschaftsrecht/M&A

Weronika Kapica (Polen) – Bank- und Finanzdienstleistungsrecht, Finanzen und Corporate Finance

Michal Lučivjanský (Slowakei) – Regulatory/Wettbewerbsrecht, EU & Außenhandel

Mara Moga-Paler (Rumänien) – Arbeitsrecht

Daria Rutecka (Polen) – Gesellschaftsrecht/M&A, Datenschutz, IP & Unlauterer Wettbewerb, Technology & Digitalisation

Zoran Šoljaga (Serbien) – EU & Wettbewerbsrecht

Igor Živkovski (Serbien) – Gesellschaftsrecht/M&A

Die neuen Counsel

Zum Counsel ernannt wurden:

Marek Bomba (Tschechien) – Gesellschaftsrecht/M&A

Johannes Frank (Österreich) – EU & Wettbewerb

Helena Hangler (Tschechien) – Arbeitsrecht

Christian Holzer (Österreich) – Regulatory

Michal Jendželovský (Tschechien) – Gesellschaftsrecht/M&A

Oliver Michael Loksa (Österreich) – Wirtschaftskriminalität

Das Statement vom Chef

„Diese Neuernennungen unterstreichen einmal mehr unsere Fähigkeit, außergewöhnliche Talente zu entwickeln und zu fördern“, so Schönherr-Managing Partner Alexander Popp: „Wir setzen damit auch einen wichtigen strategischen Schritt: Wir wollen die führende Kanzlei in Mittel- und Osteuropa sein. Die neuen Partner:innen und Counsel leisten dazu einen wertvollen Beitrag.“