Aequita kauft Bosch-Geschäftsbereich Brake Components mit Noerr

Industrie. Wirtschaftskanzlei Noerr berät die Aequita-Gruppe beim Erwerb des Geschäftsbereichs Brake Components von Bosch.

Konkret hat Noerr mit einem Team unter der Leitung von Christoph Thiermann Aequita beim Erwerb des Geschäftsbereichs Brake Components der Robert Bosch GmbH beraten. Die Transaktion betrifft die Buderus Guss GmbH und die Robert Bosch Lollar Guss GmbH, heißt es in einer Aussendung.

Das Kaufobjekt

Der Geschäftsbereich Brake Components ist auf die Herstellung von beschichteten Hochleistungsbremsscheiben für führende internationale OEMs spezialisiert. An drei deutschen Standorten sind rund 900 Mitarbeitende für die Gruppe tätig.

Noerr hat kürzlich bereits mit einem weiteren Team um Christoph Thiermann Aequita beim Erwerb der Fujitsu Services GmbH beraten. Das deutsche Tochterunternehmen des japanischen Fujitsu-Konzerns ist mit rund 1.200 Mitarbeitenden auf Private-Cloud- und IT-Anwendungsservices spezialisiert.

Noerr-Partner Christoph Thiermann ist laut den Angaben regelmäßig für Aequita tätig, zuletzt u.a. beim Erwerb der TMD Friction Group vom japanischen Mutterkonzern Nisshinbo Holdings Inc., bei der Übernahme der IFA Gruppe sowie beim Erwerb des Geschäftsbereichs „Electronic Interfaces“ der ZF Friedrichshafen AG. Aequita ist eine in München ansässige Industriegruppe, die europaweit in Sondersituationen investiert, einschließlich Konzernabspaltungen, Nachfolge- und Restrukturierungssituationen.