CA Immo: Hedwig Höfler leitet Investment Management

Wien. Hedwig Höfler wird Group Head of Investment Management bei CA Immo. Sie übernimmt damit die Aufgaben von Christof Altendorfer, der das Unternehmen verlassen hat.

Hedwig Höfler (53) ist seit 2011 als Investment Manager für CA Immo tätig. Nun übernimmt sie die neu geschaffene Position Group Head of Investment Management.

Die Laufbahn

Seit 2016 war sie laut den Angaben als Head of Investment Management CEE und Österreich für die Evaluierung und Umsetzung aller Immobilientransaktionen in Österreich und der CEE-Region zuständig. In dieser Funktion leitete sie demnach rund 60 Transaktionen und setzte den Exit aus sieben Ländern um. Davor leitete sie ab 2002 den Bereich Investment und Asset Management bei der Europolis GmbH, einer ehemaligen Tochter der Volksbanken AG, die seit 2011 zur CA Immo Gruppe gehört.

Portfolio in Deutschland wird ausgebaut

„Hedwig Höfler hat ihre Expertise bei der Durchführung und dem Management großer, komplexer Transaktionen nicht nur in Österreich und den CEE-Märkten unter Beweis gestellt, sondern auch bei der bisher größten Einzeltransaktion der CA Immo, dem Verkauf des Tower185 in Frankfurt im Wert von 775 Millionen Euro. Ihre Tätigkeit in Deutschland wird sich nun auf den Auf- und Ausbau unseres Portfolios in den deutschen Kernmärkten Berlin, Frankfurt und München konzentrieren“, so Keegan Viscius, CEO von CA Immo.

Hedwig Höfler, Group Head of Investment Management CA Immo: „Ich freue mich, zusätzlich zu den Märkten Österreich und CEE nun auch auf den spannenden deutschen Immobilienmarkt zurückzukehren. Auf der Akquisitionsseite sind wir an Bürogebäuden und Büroentwicklungsprojekten in innerstädtischen Toplagen in Berlin, München und Frankfurt interessiert.“