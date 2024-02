Schiefer Rechtsanwälte macht Karin Kirchner zur COO

Wien. Karin Kirchner (55) ist jetzt Chief Operating Officer (COO) bei der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Schiefer Rechtsanwälte.

Als COO nehme sie eine Schlüsselrolle ein und werde die Unternehmensentwicklung der Kanzlei federführend vorantreiben, heißt es in einer Aussendung.

Die Laufbahn

Karin Kirchner war ursprünglich im Bildungsbereich und dann im Telekommunikations- und Pharmasektor sowie bei der österreichischen Post tätig. Ihre Expertise umfasse unter anderem die Bereiche Projektmanagement, Personalentwicklung, Marketing, Datenschutz und Unternehmenskommunikation.

Die Entscheidung, zu Schiefer zu wechseln, erklärt Kirchner mit ihrem LL.M-Abschluss für Digital Services and Tech Law am MCI Innsbruck 2022: „Durch diese Ausbildung ist in mir die Idee gereift, meine neu gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse nutzen zu wollen, um Unternehmen bei ihren rechtlichen und organisatorischen Herausforderungen zu unterstützen.“

Kanzleigründer und Partner Martin Schiefer: „Nicht nur unsere Kanzlei befindet sich in einer Transformationsphase, sondern auch die öffentliche Beschaffung. Mit Karin Kirchner holen wir uns eine Expertin ins Haus, die nicht nur Organisationsentwicklung versteht, sondern uns zukünftig auch mit ihrem umfassenden Wissen in den Fachbereichen Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz unterstützen wird.“