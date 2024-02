LeitnerLaw eröffnet Büro in Ungarn mit Partner Levente Szabó

Budapest/Linz. Rechtsanwaltskanzlei LeitnerLaw hat ein neues Büro in der ungarischen Hauptstadt Budapest eröffnet. Nach Linz, Wien, Graz, Dornbirn und Prag ist es der sechste Standort der Kanzlei.

Die österreichische Anwaltssozietät LeitnerLaw expandiert nach Ungarn: Nach Linz, Wien, Graz, Dornbirn und Prag wurde ein neues Büro in Budapest eröffnet. Für den Aufbau des Standortes LeitnerLaw Ügyvédi Iroda hat die Kanzlei den ungarischen Rechtsanwalt Levente Szabó als Partner ins Boot geholt.

„Unser Ziel und Anspruch ist es nicht nur, juristische Herausforderungen zu meistern, sondern auch als verlässlicher Partner für unsere Mandanten präsent zu sein“, so Szabó.

Zweiter Standort außerhalb Österreichs

Das neue Büro in Budapest ist der zweite Standort der Kanzlei LeitnerLaw außerhalb Österreichs. Im Juni 2022 wurde von der Sozietät ein Büro in Tschechien eröffnet. Rechtsanwalt Ondřej Chovanec ist dort für den Aufbau zuständig.

„Die Eröffnung eines neuen Standorts in Budapest ist ein zentraler Baustein unserer Wachstumsstrategie. Wir freuen uns sehr, diese bewährte Kooperation zwischen Rechtsanwälten und Steuerberatern nun auch unseren Mandanten in Ungarn anbieten zu können“, so Johannes Edthaler, Partner bei LeitnerLaw in Österreich.