Kanzlei BG&P macht Marie-Luise Kurahs zur Geschäftsführerin

Steiermark. Steuerkanzlei Binder Grossek & Partner ernennt Marie-Luise Kurahs zur Partnerin und Geschäftsführerin. Sie begann einst als Praktikantin.

Es sei eine hauseigene Erfolgsgeschichte, freut sich Binder Grossek & Partner (BG&P) in einer Aussendung. Die Kanzlei mit Sitz in Graz ist Teil des Moore-Netzwerks und verfügt laut den Angaben über rund 100 Beschäftigte im Bereich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Marie-Luise Kurahs wird konkret neue Geschäftsführerin in der Steuerberatung.

Die Laufbahn

Aufgewachsen in Bad Radkersburg, hat Mag. (FH) Marie-Luise Kurahs nach der Matura zunächst das Kolleg für Tourismus- und Freizeitwirtschaft besucht, bevor sie an der Fachhochschule Campus 02 in Graz ein Rechnungswesen- und Controlling-Studium abgeschlossen hat. 2008 begann sie ihre Berufslaufbahn als Praktikantin bei der Vorgängerkanzlei Binder & Co; 2023 wurde sie zur Partnerin befördert.

Zu ihren Spezialgebieten zählt laut den Angaben die Umsatzsteuer. Sie gebe ihre Erfahrung gerne als Betreuerin wissenschaftlicher Arbeiten an junge Student:innen an der FH Campus 02 weiter und ist auch als Fachautorin aktiv.

Die Statements

„Authentizität und Zielstrebigkeit sind zwei wesentliche Faktoren, die mich in in meinen Leben begleiten. Ich freue mich, unsere Kanzlei nun noch aktiver zu führen und strategisch erfolgreich weiterentwickeln zu können“, so Marie-Luise Kurahs. „Ich bin begeistert, mit welcher Zielstrebigkeit und Elan Marie-Luise Kurahs ihre Karriere angegangen ist. Ihre Expertise in der Umsatzsteuer ist ein wesentlicher Beitrag für unsere Klient:innen und Mitarbeiter:innen. Sie ist eine absolute Bereicherung für unser Unternehmen“, so Managing Partner Martin Binder.