Der erste Wiener M&A Day ist am 1. April 2024

Wien. Wirtschaftsanwälte und Uni Wien organisieren gemeinsam die neue Konferenz „Wiener M&A Day“ mit Experten, Wirtschaftskanzleien, Fachverlagen und mehr.

Bei der Premiere für den 1. Wiener M&A Day am 1. April 2024 im Haus der Industrie soll es u.a. um die Themen ESG, Dokumentationspflichten, regulatorische Schranken, die wirtschaftliche Lage und die Besonderheiten des österreichischen M&A-Markts gehen. Dabei sind u.a. die Wirtschaftskanzleien PHH, Brandl Talos, Freshfields Bruckhaus Deringer, Schoenherr, Wolf Theiss und die Universität Wien.

Die Aussichten für 2024

Wie attraktiv ist der österreichische M&A Markt für ausländische Investoren? Welche regulatorischen und ESG-technischen Anforderungen kommen auf den österreichischen M&A-Markt zu? Welche Trends gibt es in der Transaktionsdokumentation? Welche Rolle spielt die Investitionskontrolle? Worauf muss man bei Notverkäufen im Zuge von Sanierungsverfahren achten? Und welche Veränderungen sind am Kapitalmarkt und am österreichischen Venture Capital Markt zu erwarten? Diese Fragen und vieles mehr werden demnach Thema des 1. Wiener M&A Day sein.

„M&A Recht ist eine Querschnittsmaterie, verdient aber dank seiner Bedeutung – im letzten Jahr gab es in Österreich immerhin Transaktionen im Wert 6,6 Milliarden Euro – eine eigene Fachkonferenz“, so Rainer Kaspar, Partner bei PHH Rechtsanwält:innen und Leiter des M&A Teams. Gemeinsam mit Chris Thomale, Universitätsprofessor an der Universität Wien, Horst Ebhardt, Partner Wolf Theiss, Konrad Gröller, Partner Freshfields Bruckhaus Deringer, Christian Herbst, Partner Schoenherr und Roman Rericha, Partner Brandl Talos, initiierte Rainer Kaspar jetzt den 1. Wiener M&A Day, der sich österreichspezifischen Fragestellungen widmet. Neben Fachexperten und Rechtsprofis sind auch Fachinformationsanbieter dabei, darunter LexisNexis mit seinem Legal Tech-Deal „Closd“.

Die Teilnehmenden

Dabei sind laut den Angaben auch: