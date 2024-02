RENK Group wird refinanziert, White & Case berät Banken

Frankfurt. White & Case berät die Banken bei der Refinanzierung bestehender Kredite und Anleihen des Rüstungszulieferers RENK Group.

Konkret hat White & Case LLP laut den Angaben ein Konsortium, bestehend aus 14 Banken und Finanzinstituten aus Europa, Nordamerika und Asien, bei der Refinanzierung bestehender Kredite und Anleihen der RENK Group beraten.

Das Unternehmen

Die RENK Group AG mit Sitz in Augsburg (Deutschland) ist ein weltweit tätiger Hersteller von Getrieben, Motoren, Hybridantriebssystemen, Fahrzeugaufhängungen, Gleitlagern, Kupplungen und Prüfsystemen. Zu den Kunden gehört insbesondere die Rüstungsindustrie. Getriebe von RENK werden etwa in Panzern verbaut, was dem Unternehmen in Zeiten des Ukraine-Kriegs vermehrte Aufmerksamkeit beschert hat. Anfang Februar 2024 ging man per Privatplatzierung an die Frankfurter Börse (Prime Standard-Segment).

Das White & Case-Team, das bei der Refinanzierung beriet, bestand aus Partnerin Vanessa Schürmann (Federführung, Debt Finance) und umfasste die Partner Gernot Wagner (Capital Markets), Andreas Lischka, Sebastian Schrag, (beide Debt Finance), Local Partner Markus Fischer (Debt Finance), Associates Merve Mert (Debt Finance), Angela Fleck, Jan-Christopher Wilhelms (beide Capital Markets) und die international attorneys Ben McIver, Busra Ustuntas (beide Debt Finance) und Juliana Leao (Capital Markets), teilt die Kanzlei mit.