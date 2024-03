ICIG kauft Evonik die Superabsorber ab mit Clifford Chance

Industrie. Anwaltssozietät Clifford Chance hat den Chemie-Investor ICIG beim Erwerb des Geschäftsbereichs Superabsorber von Evonik beraten.

2023 erwirtschaftete Evonik laut den Angaben mit dem Geschäftsbereich Superabsorber einen Umsatz von 892 Millionen Euro. Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die International Chemical Investors Group (ICIG), eine Industriegruppe in Privatbesitz, beim Erwerb des Geschäftsbereichs Superabsorber beraten, heißt es in einer Aussendung.

ICIG übernehme dabei den gesamten Geschäftsbereich Superabsorber mit etwa 1.000 Mitarbeitern und Produktionsanlagen an mehreren Standorten in Deutschland sowie in den USA. Superabsorber speichern große Mengen Flüssigkeit und werden etwa als Teil von Babywindeln und Inkontinenzprodukten eingesetzt.

Zeitplan und Team

Der Abschluss der Transaktion ist nach Prüfung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden für Mitte 2024 geplant. Das Clifford Chance Team stand unter der Federführung der Partner Volkmar Bruckner und Mark Aschenbrenner sowie Counsel Samuel Frommelt (alle Corporate, München).