Branchentreff. Bei den „Steuer­ge­staltungs­tagen“ geht es heuer um aktuelle Fragen der Umsatzsteuer, des Unternehmenskaufs und mehr, so Steuerberater-Akademie ASW.

Steuern sind ein Fixpunkt im Erwerbsleben, aber auch – bis zu einem gewissen Grad – gestaltbar: Diesem Grundgedanken folgen die 6. Aggsteiner Steuergestaltungstage, die heuer am 3. und 4. Juli stattfinden. Es geht neben der Steuergestaltung auch um den persönlichen Austausch mit den Referent:innen, plus Abendprogramm in mittelalterlichem Ambiente auf Burg Aggstein, so Veranstalter ASW in der Ankündigung.

Der Inhalt

Behandelt werden heuer laut den Angaben aktuelle Steuergestaltungsthemen bei Immobilien, Umsatzsteuer, Unternehmensverkauf, Personengesellschaften und Umgründungen sowie bei Beteiligungen und Holdinggesellschaften. Die Referent:innen sind Verena Gabler und Klaus Wiedermann.