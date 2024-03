Nachhaltige Immobilien: RICS bringt Checkliste für ESG-Bewertung

Immobilien & Bewertung. Wann verdient ein Gebäude ein „Green Premium“, wann setzt es einen „Brown Discount“? Eine neue Checkliste von RICS soll bei ESG-Fragen weiterhelfen.

Um die weitere Implementierung von ESG bei der Bewertung zu unterstützen, hat der Immo-Profiverband RICS eine Checkliste veröffentlicht, die Kennzahlen und Indikatoren auflistet, die bei der Bewertung angewendet werden können. Zudem wurde ein „Thought Leadership-Papier“ herausgegen, das die Auswirkungen von ESG auf die Bewertung untersucht, heißt es in einer Aussendung.

„Versachlichung der Diskussion“

Jens Böhnlein MRICS, Vorstandsvorsitzender der RICS Deutschland: „Die von der RICS jetzt veröffentlichten ESG-Leitlinien bieten eine fundierte Grundlage für den Immobilienmarkt, um zu einer Versachlichung der Diskussion im Hinblick auf einen ´Brown Discount´ oder dem ´Green Premium´ beizutragen.“

ESG-Kriterien können damit sinnvoll in die Bewertung aufgenommen werden, damit sie auf dem Markt verstärkt und breit angewendet werden, drückt die einflussreiche, in UK gegründete Branchen-Institution („Royal Institution of Chartered Surveyors“) ihre Hoffnung aus. Böhnlein weiter: „Zudem dienen die Checkliste und das Thought Leadership-Papier vor allem als Fundament für europäische Bewertungsdienstleister, Investoren- und Bankenverbände.”

Im Jahr 2022 hatte die RICS eine Expertenkommission gebildet, um die Auswirkungen von ESG auf die Bewertung zu untersuchen. Die Bildung der Kommission war ein Ergebnis einer Untersuchung aus dem Jahr 2021, in der festgestellt wurde, dass etwa die Hälfte der Bewertungsfachleute der Meinung war, dass grüne und nachhaltige Immobilien einen Preis- und Mietaufschlag gegenüber Gebäuden haben sollten, die ohne ESG-Anforderungen konzipiert wurden, heißt es.

Die Checkliste

Sander Scheurwater, Interimsleiter für Strategische Planung und Berichterstattung bei der RICS und einer der Autoren der Checkliste, verweist auf die „Zusammenführung der wichtigsten europäischen Bewertungsdienstleister, Investoren- und Bankenverbände (INREV, EPRA und EMF) sowie anderer relevanter Organisationen wie WorldGBC, ULI, WBCSD, ERES und IVSC zur Entwicklung dieser Datenliste“.

Die 12 Kernindikatoren der ESG- und Valuation-Datenliste bieten Gutachtern und Finanzkunden einen konsistenten Satz von Datenpunkten, die in Bewertungsberichten aufgegriffen werden können, so Gina Ding, RICS Senior Public Affairs Officer für Europa und ebenfalls Autorin der Checkliste.