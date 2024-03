Robert Kreillechner wird Managing Partner von Fujitsu Österreich

Wien. Robert Kreillechner (52) ist neuer Managing Partner von Fujitsu Österreich. Er folgt auf Wilhelm Petersmann.

Kreillechner wurde mit 11.03.2024 in die Position des Managing Partners beim IT- und Telekommunikationsanbieter Fujitsu Österreich berufen, heißt es in einer Aussendung. Die Funktion übernimmt der gebürtige Wiener von Wilhelm Petersmann, der nach knapp zwölf Jahren als Head of Financial Services CEE und Managing Director Austria & Switzerland in den Ruhestand gehe. Neben dem Ausbau des Platform Business stehen laut den Angaben auch Nachhaltigkeitsthemen auf der Agenda des neuen Geschäftsführers.

Die Laufbahn

Kreillechner startete 2018 bei der Fujitsu Technology Solutions GmbH und stellte als Head of Product Sales einen Teil der regionalen Geschäftsführung. In seiner letzten Position als Head of Platform Business kümmerte er sich federführend um die strategische Leitung des lokalen Vertriebsteam, den Ausbau der Partnerstruktur sowie die Personalplanung. Zudem hatte er die Umsatz- und Ergebnisverantwortung für Österreich inne.

Vor seinem Wechsel zu Fujitsu war Kreillechner unter anderem als Geschäftsführer bei MCL Computer & Zubehör AT GmbH, als Head of Sales bei S&T AG sowie als Regional Sales Manager bei Cisco Systems Austria GmbH tätig.