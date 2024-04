Reinigungskonzerne: Tennant übernimmt M&F mit Cerha Hempel

Größter Vertriebspartner. US-Konzern Tennant übernimmt M&F mit einem ausgedehnten europäischen Netzwerk. Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel ist behilflich.

Cerha Hempel hat die Tennant Company mit Hauptsitz in Eden Prairie, Minnesota, einen Marktführer in der Reinigungsbranche, bei der Übernahme der M&F Management and Financing GmbH beraten. M&F ist laut den Angaben der größte Vertriebspartner von Tennant in Mittel- und Osteuropa. Die Tennant Company erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,24 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter.

Das Beratungsteam

Das Team von Cerha Hempel wurde von Johannes Aehrenthal (Partner, Wien) geleitet und umfasste alle CEE-Büros von Cerha Hempel. Die Transaktion wurde am 29. Februar 2024 abgeschlossen. Durch diese Übernahme erhalte Tennant Company ein erfahrenes Vertriebsteam und einen etablierten Direktvertriebskanal unter anderem in Rumänien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei sowie ein erweitertes Netzwerk in Österreich, der Schweiz, Polen und anderen Ländern der Region sowie im Nahen Osten und Afrika.