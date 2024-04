Ein neues Executive Committee bei Wirtschaftskanzlei NKF

Zürich/Genf. Die Schweizer Wirtschaftskanzlei Niederer Kraft Frey (NKF) hat ihr neues fünfköpfiges Executive Committee (EC) vorgestellt. Juerg Bloch wird Managing Partner.

NKF gehört zu den großen Schweizer Wirtschaftskanzleien, mit rund 50 Partnerinnen und Partnern und 220 Beschäftigten (davon 140 Anwälte) an den beiden Standorten Zürich und Genf. Das neue Executive Committee von NKF besteht laut den Angaben konkret aus folgenden fünf Partnerinnen und Partnern:

Juerg Bloch (Zürich; Managing Partner)

Benjamin Humm (Genf; Head of Marketing and Business Development)

Valerie Meyer Bahar (Zürich; Head of Human Resources)

Bertrand Schott (Zürich; Head of Infrastructure, ICT and LegalTech)

Manuel Werder (Zürich; Head of Finance, Risk and Compliance)

Mit Benjamin Humm als Teil des neuen EC nehme der Genfer Standort eine wichtige Position innerhalb der Unternehmensführung ein, heißt es in einer Aussendung.

Die Vorgänger

Die Kanzlei bedankt sich bei den ehemaligem EC-Mitgliedern Patrik Peyer (ehemaliger Managing Partner), Philipp Haas (ehem. Head of Marketing and Business Development) und Catherine Grun (ehem. Head of Finance, Risk and Compliance).