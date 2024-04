Ausbildung zum KI-Beauftragten startet bei BMD am 9. Juli

Wien. Die Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt immer mehr Bereiche, von Medizin bis Unternehmensführung. Ein zweitägiges BMD-Seminar im Juli soll KI-Beauftragte für Unternehmen ausbilden.

Die Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt viele Bereiche unseres Lebens, heißt es beim Veranstalter BMD Akademie: Von der Medizin bis hin zur Unternehmensführung biete sie große Chancen und Innovationen. KI leistet bereits heute bei der Erkennung von Tumoren und Schlaganfällen lebensrettende Dienste. Das ist erst der Anfang, so BMD Akademie-Chef Roland Beranek – vergleichbar mit der bahnbrechenden Erfindung der Dampfmaschine.

Die Aufgaben

KI werde zukünftig auch in Unternehmen und Steuerberatungskanzleien eine große Rolle spielen. Im Rechnungswesen ermögliche sie die Erkennung und Kontierung von Eingangsrechnungen auf Positionsebene und deren automatische Verbuchung bis hin zur Anomalie-Erkennung in Buchhaltungen und Lohnabrechnungen. Der BMD Chatbot Fox wiederum nutze KI, um Anfragen in natürlicher Sprache zu verstehen und den Nutzern besser zu helfen. Dank Tools wie ChatGPT lassen sich auch Werbeaussendungen, Berichte und Newslettertexte schnell erstellen. Das Microsoft-Produkt MS Copilot soll dabei unterstützen, komplexe Aufgaben in Word oder Excel mühelos zu bewältigen, ohne über Expertenstatus verfügen zu müssen.

Die Themen

Die BMD Aus- und Weiterbildungsakademie bietet am 9. und 10. Juli in Wien ein zweitägiges Seminar zum Thema „Ausbildung zum KI-Beauftragten in der Steuerberatung oder KMU“ an. Waltraud Jelinek Krickl, Expertin der FH Johanneum Graz, gibt einen Überblick über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von KI. BMD-Geschäftsführer Markus Knasmüller klärt die Teilnehmenden über den damit verbundenen Datenschutz und die EU-Gesetzgebung auf. Dazu gehören Best Practices und Erfolgsstories, so die BMD Akademie. Der Fokus liegt auf dem KI-Praxiseinsatz, insbesondere mit ChatGPT und MS Copilot.