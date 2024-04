Daniela Birnbauer ist Anwältin im NewTech Team von EY Law

Wien. Daniela Birnbauer wurde als Rechtsanwältin angelobt und erweitert als Lead Attorney Data & AI das NewTech Team bei EY Law.

Anwärterin Daniela Birnbauer wurde als Rechtsanwältin angelobt und wird Lead Attorney im NewTech Team von Martin Hanzl bei der Anwaltskanzlei EY Law in Wien. Birnbauer ist unter anderem auf IP/IT-Recht mit Fokus auf Data und Künstliche Intelligenz spezialisiert. Sie studierte an der Uni Wien (BA Japanologie 2017, MA East Asian Economy and Society 2022) und an der WU Wien (LL.M. 2018).

Vor ihrem Einstieg bei EY Law war sie laut den Angaben unter anderem juristische Mitarbeiterin bei der Anwaltskanzlei Arqis in Tokyo (2018) und Rechtsanwaltsanwärterin im IT/IP-Bereich bei Freshfields und E+H Rechstanwälte (2019 – 2023).

Die Statements

„Wir freuen uns sehr, mit Daniela Birnbauer eine engagierte Rechtsanwältin in unserem dynamischen NewTech Team begrüßen zu können. Mit ihrer Daten- und AI-Expertise schafft sie es immer wieder, selbst aus komplexen regulatorischen Anforderungen einen Wettbewerbsvorteil für unsere Mandanten herauszuholen“, so Martin Hanzl, Leiter des NewTech Teams von EY Law.

„Gerade jetzt, wo so viele neue EU-Regulierungen – wie der AI Act, der Data Act und eine Fülle von Cybersecurity-Anforderungen – in Kraft treten und praktisch jedes größere Unternehmen in Österreich rechtliche Anpassungen vornehmen muss, freut es mich besonders unsere Mandanten auf ihrer Reise zu unterstützen“, so Birnbauer.