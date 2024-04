Roman Bauer wird neuer Geschäftsführer am Donauturm

Wien. Anfang April 2024 hat Roman Bauer die Geschäftsführung beim Donauturm übernommen, an dem auch die Wien Holding beteiligt ist.

Mit Bauer folge ein ausgewiesener Tourismusprofi auf Hermann Krammer, der sich neuen Herausforderungen widmen möchte, so eine Aussendung. Krammer, zuvor Manager bei der Falkensteiner-Tourismusgruppe, war 2019 Chef des Donauturms geworden.

Der Donauturm, ein Aussichtsturm im 22. Wiener Bezirk, wurde von 1962 bis 1964 anlässlich der Wiener Internationalen Gartenschau errichtet und zählt heute zu den Touristenattraktionen der Hauptstadt. Er ist mit 252 Meter Bauhöhe das höchste Gebäude Österreichs. An Bord sind Aussichtsplattformen, Restaurants sowie die laut Website höchste Rutsche Europas (in 165 m Höhe).

Die Laufbahn

Roman Bauer hat die Wiener Hotel- und Tourismusschule Modul absolviert und begann seine Karriere laut den Angaben als Food and Beverage Manager im Austria Trend Eventhotel Pyramide, einem Hotel der Verkehrsbüro Hotellerie GmbH. In den folgenden Jahren war er als operativer Geschäftsführer aller Hotelbetriebe der Arcotel Hotels & Resorts GmbH, sowohl national als auch international, tätig. Zuletzt fungierte er als Chief Operating Officer bei einem österreichischen Familienunternehmen im Bereich Handel und Immobilienentwicklung.

Das Statement

„Es erfüllt mich mit Stolz, ab sofort die ehrenvolle Funktion des Geschäftsführers für den Donauturm zu übernehmen. Mit einem engagierten Team an meiner Seite freue ich mich darauf, eines der bedeutendsten Wiener Wahrzeichen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Mein oberstes Ziel dabei ist es, ein noch breiteres Publikum anzusprechen und vor allem die Wienerinnen und Wiener und natürlich Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland mit unseren vielfältigen Freizeit- und Kulinarikangeboten noch mehr zu begeistern“, so Bauer.