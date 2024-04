Tobias Larisch wird Leiter der Corporate Praxis bei Latham & Watkins

Wirtschaftskanzleien. Latham & Watkins ernennt Tobias Larisch zum Leiter der Praxisgruppe Corporate in Kontinentaleuropa. In Deutschland folgt auf ihn Max Hauser.

Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins beruft zum 1. April 2024 den Corporate Partner Tobias Larisch zum Regional Department Chair der Praxisgruppe Corporate in Kontinentaleuropa, wie die Kanzlei mitteilt. Mit nahezu zwei Jahrzehnten an Erfahrung in der Beratung von M&A- und Private Equity Transaktionen sowie im Kanzleimanagement sei er hervorragend positioniert, die strategische Führung und Weiterentwicklung der kontinentaleuropäischen Corporate Praxis zu verantworten.

Die Aufgabe und der Nachfolger

Das Corporate Department gehöre mit 260 Anwält:innen und mehr als 50 Partner:innen zur größten Praxisgruppe von Latham in Kontinentaleuropa. Larisch selbst war in den vergangenen Jahren u.a. für Mandanten wie RWE, KKR und GIP tätig.

Er war zuletzt Deputy Managing Partner am deutschen Standort, wo er gemeinsam mit Burc Hesse sehr erfolgreich die strategische Ausrichtung der deutschen Praxis gestaltet habe. Als Deputy Managing Partner folgt auf ihn der Frankfurter Kartellrechtspartner Max Hauser.