Fotoüberweisungen steigen bei Bank Austria um 11 Prozent

Kontoführung. Bei der UniCredit Bank Austria wurden per „Fotoüberweisung“ seit dem Start 2017 rund 14 Millionen Transaktionen durchgeführt.

Mehr als 3,5 Millionen Mal haben Kund:innen der UniCredit Bank Austria im vergangenen Jahr Rechnungen oder Zahlungsanweisungen via Handy-Foto überwiesen: Bei dem Verfahren entfällt die Eingabe von IBAN, Verwendungszweck oder Zahlungsreferenz.

Wachsende Nutzung

„Mit der Fotoüberweisung bieten wir unseren Kund:innen als einzige Bank in Österreich seit 2017 die Möglichkeit, Papierrechnungen und Zahlungsanweisungen ganz einfach mittels Foto zu überweisen“, so Daniela Barco, Vorständin Privatkunden der UniCredit Bank Austria, in einer Aussendung: „Die Tatsache, dass unsere Kund:innen im letzten Jahr 3,5 Millionen Fotoüberweisungen durchgeführt haben, zeigt den Erfolg dieses Projekts.“ Immer mehr Kund:innen schätzen die Vorteile der Fotoüberweisung in der MobileBanking App, heißt es.

Im Februar 2024 nutzten über 340.000 Kund:innen die Fotoüberweisung – das sei eine Steigerung um mehr als 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit Einführung der Fotoüberweisung 2017 wurden 14 Millionen Transaktionen damit durchgeführt, so die UniCredit-Tochter Bank Austria. Andere Geldinstituten setzen auf ähnliche Verfahren, beispielsweise „Scan & Pay“ bei Erste Bank und Sparkassen.