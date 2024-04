Luxcara finanziert dänische Photovoltaik mit Hogan Lovells

Investmentfirmen. Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat Luxcara bei der Finanzierung eines 315,7 MWp großen Photovoltaik-Portfolios in Dänemark beraten.

Unter der Leitung von Partnerin Carla Luh (Leiterin der deutschen Finanzpraxis) hat die Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells den Hamburger Asset Manager Luxcara und seine Projektgesellschaften bei der Finanzierung eines 315,7 MWp großen Photovoltaik-Portfolios in Dänemark beraten, heißt es in einer Aussendung. Im Team war auch Associate Benedikt Straubinger. Gleiss Lutz hat die Bayerische Landesbank bei der von der KfW geförderten Finanzierung von drei Solarparks in Dänemark für Luxcara rechtlich beraten.

Das Sonnenstrom-Investment

Das Portfolio ist laut den Angaben eines der größten Solarkraftwerke in Nordeuropa und umfasst die drei Solaranlagen Barmosen (137,3 MWp), Faxe (111,6 MWp) und Vildbjerg (66,7 MWp). Luxcara ist ein Asset Manager, der sich auf Investitionen in umweltfreundliche Energielösungen spezialisiert hat.