Peter Hanke wird Country Manager Austria bei Fortinet

Sicherheitstools. Fortinet hat Peter Hanke (54) zum neuen Country Manager Austria ernannt. Er war zuletzt Senior Director Germany bei NetApp.

Fortinet, ein internationaler Anbieter im Bereich Cybersecurity und Netzwerktechnik, hat Peter Hanke (54) zum neuen Country Manager Austria ernannt. Der IT-Profi und gebürtige Oberösterreicher kehrt damit nach fast fünf Jahren in leitenden Funktionen bei NetApp in Deutschland wieder in seine Heimat zurück, heißt es in einer Aussendung.

Laufbahn und Statements

Hanke startete 1997 als Sales Manager bei Informix Software und Sun Microsystems. Zu seinen weiteren Karrierestationen gehören die Funktion des Country Managers bei Citrix, die Position als Director Small and Mid-Market Solutions and Partners bei Microsoft Österreich sowie Managing Director Austria beim Cloud-Storage-Spezialisten NetApp. Zuletzt war Hanke Senior Director Germany bei NetApp.

Christian Vogt, Vice President DACH bei Fortinet: „Ich freue mich, dass Peter als erfahrener Manager und Teamleader zu uns kommt, um das Wachstum von Fortinet in Österreich zu unterstützen und eine gewichtige Rolle bei der digitalen Transformation unserer Kunden zu spielen.“