Zwei neue Anwälte bei Kanzlei Schramm Öhler

St. Pölten/Wien. Bei der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Schramm Öhler sind Angela Vogl und Johannes Dietz jetzt Anwälte in der Niederlassung in St. Pölten.

Rechtsanwaltskanzlei Schramm Öhler hat das Team ihrer Rechtsanwälte erweitert. Angela Vogl und Johannes Dietz wurden als Anwälte eingetragen und verstärken das Team um Andreas Gföhler im Büro der Sozietät in St. Pölten, heißt es.

Die Werdegänge

Angela Vogl wurde mit Februar 2024 als Rechtsanwältin eingetragen. Sie betreut öffentliche Auftraggeber bei Vergabeverfahren und Vergabekontrollverfahren. Vogl ist vorwiegend in der Niederlassung in St. Pölten tätig und ist laut den Angaben unter anderem auf den Gesundheitsbereich spezialisiert. Sie studierte Wirtschaftsrecht an der WU Wien und ist seit 2018 bei Schramm Öhler.

Johannes Dietz kam 2018 in die Kanzlei und studierte ebenfalls Wirtschaftsrecht an der WU Wien. Er ist seit seiner Eintragung im November 2023 als Rechtsanwalt bei Schramm Öhler in St. Pölten tätig. Er berät öffentliche Auftraggeber im Vergaberecht und betreue Mandanten bei Vergabeverfahren insbesondere in den Bereichen Bau- und Lieferleistungen.