Allianz: Jörg Hipp folgt als Vorstand auf Christoph Marek

Wien. Wechsel im Vorstand der Allianz Österreich: Jörg Hipp folgt auf Christoph Marek bei Allianz Elementar Versicherungs-AG und Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG.

Allianz Elementar Versicherungs-AG und Allianz Elementar Lebensversicherungs-AG geben bekannt, dass Christoph Marek, Chief Product Officer (CPO) sein Amt zum 14. April 2024 im beidseitigen Einvernehmen niederlegen wird. Ihm folge, abhängig davon, dass die Finanzmarktaufsicht keinen Einwand erhebt, Jörg Hipp nach.

Die Laufbahn

Jörg Hipp ist seit 2007 in verschiedenen leitenden Positionen innerhalb der Allianz Gruppe tätig. Zuletzt war er Head of Underwriting Governance and Transformation, Global Property & Casualty bei der Muttergesellschaft Allianz SE. Hipp wird nun das Vorstandsressort CPO (P&C Retail & Commercial, Underwriting Individualgeschäft, Versicherungstechnik Person, Rückversicherung und Portfoliomanagement) bei Allianz Österreich übernehmen.

Die Allianz Österreich heißt Jörg Hipp in einer Aussendung herzlich willkommen und dankt Christoph Marek für sein langjähriges Engagement sowie seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg in den letzten 30 Jahren.