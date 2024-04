Die 1. Lange Nacht der Steuerberater-Akademie ASW kommt

Events. Bei der 1. Langen Nacht der Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Akademie ASW geht es um Neueinstieg, Weiterbildung und Spezialisierung.

Die 1. Lange Nacht der ASW (Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) soll mit ihrem Programm praxisbezogene Impulse für die berufliche Zukunft geben, so die Veranstalter. Beleuchtet wird demnach das Aus- und Weiterbildungsangebot der ASW, mit einem Fokus auch auf Berufseinsteiger.

Das Programm bei der 1. Langen Nacht der Steuerberater

Die „Lange Nacht der ASW “ findet am 13.5.2024 ab 16h in Wien statt. Zu den Programmpunkten gehören Schnupperkurse zu Personalverrechnung und Buchhaltung, aktuelle Schwerpunkte in der Weiterbildung, themenbezogene Informationen zum „grünen“ Reporting / Finance (ESG) u.a. Auch Infos für Berufsanfänger:innen sind dabei, z.B. Karrierewege und -chancen.

Die Vortragenden sind Fachprofis, Mitglieder der ASW-Geschäftsführung, Berufsvertreter u.a.: Claudia Hochweis, Elisabeth Hütter, Christian Ostermann, Kristina Weis, Josef Baumüller, Sandra Allmayer, Georg Klenner, Jürgen Sykora und Réne Rumpler.