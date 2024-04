Banken & Weiterbildung. Sonja Berger (43) folgt auf Barbara Czak-Probeheim als Geschäftsführerin der Volksbank Akademie.

Sonja Berger ist neue Geschäftsführerin der Volksbank Akademie. Sie soll die digitale Transformation des zentralen Aus- und Weiterbildungsinstituts des Volksbanken-Verbundes vorantreiben, wie es heißt. In ihrer Funktion folgt sie Barbara Czak-Pobeheim, die Anfang des Jahres die Rolle der kaufmännischen Geschäftsführerin der FH Technikum Wien übernommen hat.

Laufbahn und Aufgabe

Berger verfüge über langjährige Erfahrung im Bildungsmanagement sowie im Aus- und Weiterbildungsbereich. Zuletzt war sie neun Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen an der IMC Fachhochschule Krems tätig. Als ehemalige Leiterin des International Language Centers, Lehrende in internationalen Studiengängen im Department of Business sowie interimistische Studiengangsleitung bringe sie Erfahrungen im Bildungsmanagement, in der Konzeptionierung sowie im Design von Schulungsformaten und der Umsetzung von Digitalisierungsinitiativen mit.

„Erfolg ist Teamwork und deshalb liegt mir die Aus- und Weiterbildung unserer rund 3.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Volksbanken-Verbund besonders am Herzen“, so Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes, in einer Aussendung: Sonja Berger werde die Volksbank Akademie um neue Ausbildungsformate bereichern.

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung werde die Volksbank Akademie neue Wege einschlagen und aktiv die Rolle der Innovatorin und Digitalisierungspartnerin des Volksbanken-Verbundes übernehmen, heißt es. So sollen eigene Lernpfade entwickelt werden, um das Lernen zu individualisieren, flexible Lernumgebungen zu schaffen und Microlearning zu ermöglichen.

Die Volksbanken

Zum Volksbanken-Verbund gehören acht regionale Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke Sparda-Bank. Sie haben zusammen insgesamt rund 30,5 Mrd. Euro Bilanzsumme, 3.108 Mitarbeitende, 231 Vertriebsstellen und rund 1 Mio. Kunden.